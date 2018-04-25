Следственный комитет России решил перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии».

Решение о смягчении меры пресечения приняли «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Соответствующее ходатайство уже направлено в Басманный суд Москвы. Его рассмотрят 27 апреля в 14:30.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Источник: Следственный комитет России