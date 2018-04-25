Экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест
Следственный комитет России решил перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии».
Решение о смягчении меры пресечения приняли «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».
Соответствующее ходатайство уже направлено в Басманный суд Москвы. Его рассмотрят 27 апреля в 14:30.
Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.
Источник: Следственный комитет России
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