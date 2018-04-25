Во время чемпионата мира по футболу в Москве введут запрет на продажу и потребление алкоголя и любых напитков в стеклянной таре на определенных территориях. Ограничения будут действовать как в дни матчей, так и перед ними.

Границы территорий, на которых запретят употреблять и продавать алкоголь, определяет мэрия. Ранее сообщалось, что особый режим безопасности введут вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата. Запрет будет действовать в том числе и в заведениях общественного питания, находящихся в этих районах.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции уточнили, что власти также разработали план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. В частности, готовится список медицинских учреждений, где им окажут медицинскую помощь.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: «Интерфакс»