В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжелые травмы из-за урагана, который обрушился на Москву в субботу, 21 апреля.

Таким образом, число погибших в результате урагана в Москве увеличилось до двух человек. Ранее власти сообщали о погибшей девочке. Еще один человек погиб в Подмосковье: в Мытищах на мужчину ветром опрокинуло строительную бытовку.

По данным столичного департамента здравоохранения, сейчас в больницах остаются 11 человек.

Всем пострадавшим и семьям погибших пообещали выплатить компенсации.

Источник: «Москва»