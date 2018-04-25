Пострадавшая от урагана в Москве скончалась в больнице
В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжелые травмы из-за урагана, который обрушился на Москву в субботу, 21 апреля.
Таким образом, число погибших в результате урагана в Москве увеличилось до двух человек. Ранее власти сообщали о погибшей девочке. Еще один человек погиб в Подмосковье: в Мытищах на мужчину ветром опрокинуло строительную бытовку.
По данным столичного департамента здравоохранения, сейчас в больницах остаются 11 человек.
Всем пострадавшим и семьям погибших пообещали выплатить компенсации.
Источник: «Москва»
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