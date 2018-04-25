Президиум Верховного суда рассмотрел решение ЕСПЧ о нарушении права Алексея и Олега Навальных на справедливое судебное разбирательство и отказался отменить приговор по делу «Ив Роше». Дело возобновят для рассмотрения новых обстоятельств.

Президиум ВС сегодня поразил даже бывалых людей. Председатель просто вышел и сказал: оставить все как есть. Решение ЕСПЧ не выполнять. — Alexey Navalny (@navalny) 25 апреля 2018 г.

Адвокаты и сами Навальные просили суд отменить приговор и отпустить Олега Навального из колонии. Защита выступала против отправки дела на повторное рассмотрение, так как раньше суд уже выносил новый приговор по делу «Кировлеса», аналогичный первому.

«Мы намерены обратиться в Комитет министров Совета Европы, который осуществляет контроль за исполнением решений Европейского суда, и добиваться, чтобы комитет как-то вмешался в эту ситуацию», — заявила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. «Конвенция по правам человека четко указывает, что все решения Европейского суда должны исполняться. Верховный суд показал, что они игнорируют это», — добавила она.

Генпрокуратура выступала против изменения приговора Навальным, но согласилась с тем, чтобы отправить дело на новое рассмотрение.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. По версии следствия, Олег Навальный, занимавший на тот момент руководящий пост в «Почте России», убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 года колонии общего режима, а Алексею Навальному назначили такой же условный срок.



Источник: «Медиазона»