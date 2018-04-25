Россия третий раз подряд расположилась на 148-м месте в рейтинге свободы слова от международной правозащитной организации «Репортеры без границ» и попала в тройку основных угроз свободе слова вместе с Китаем и президентом США Дональдом Трампом.

Составители списка поясняют, что России удалось сохранить свои позиции только благодаря общему снижению уровня свободы прессы во всем мире. Эксперты отмечают, что в стране зафиксировано рекордное с момента распада СССР количество задержанных журналистов и блогеров, федеральные СМИ по-прежнему контролируются олигархами, лояльными Кремлю, а давление на оставшиеся независимые СМИ растет.

Лидером по свободе слова по-прежнему остается Норвегия. Также в первую десятку попали Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика. Последнее из 180 мест занимает КНДР.

Источник: «Репортеры без границ»