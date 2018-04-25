Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал финансовый отчет об общей сумме денег, собранной с декабря 2016-го по апрель 2018 года на выдвижение политика в президенты.

372 775 000 рублей пожертвований

собрал Алексей Навальный

на выдвижение в президенты

Почти четверть от этой суммы — 91,2 миллиона рублей — поступили на биткоин-кошельки. Фандрайзинговый магазин принес 7,4 миллиона рублей, а во время прямых эфиров удалось собрать 4,4 миллиона рублей.

В общей сложности на кампанию Навального пожертвовали деньги более 100 тысяч человек. Средняя сумма перевода составила 1,5 тысячи рублей.

Общие расходы кампании достигли почти 368 миллионов рублей. Из этой суммы более 150 миллионов ушли на зарплаты сотрудников в штабах Навального в разных городах России. Аренда офисов обошлась почти в 46 миллионов рублей. А на агитационные материалы потратили 32,4 миллиона.

В итоге поступления превысили расходы на 5 миллионов рублей. По словам Волкова, примерно половину этой суммы заморозили на счетах ликвидированного фонда «Пятое время года». Оставшуюся часть планируется пустить на уплату налогов.

Источник: Леонид Волков