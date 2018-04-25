Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти согласовали со студентами МГУ размещение фан-зоны чемпионата мира по футболу рядом с главным корпусом университета.

«Найдено решение, устраивающее все заинтересованные стороны», — подчеркнул Дворкович. Фан-зону разместят не на территории вуза, а рядом с ней. Также организаторы отказались от размещения возле университета других объектов, связанных с турниром, отметил чиновник.

Инициативная группа МГУ достижение компромисса отрицает. По словам студентов, вице-премьер «манипулирует фактами», предлагая сократить вместимость фан-зоны и разместить ее в 300 метрах от стен главного здания университета, поскольку эти меры приняли еще в августе 2017 года. «Именно против фан-зоны на Воробьевых горах в такой конфигурации мы и выступаем весь последний год», — пояснили учащиеся.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами.

16 марта студенты направили главе оргкомитета ЧМ Аркадию Дворковичу письмо о незаконной установке фан-зоны возле главного здания вуза. 9 апреля чиновник пообещал рассмотреть альтернативные места для переноса площадки.

Источники: «Интерфакс», инициативная группа МГУ