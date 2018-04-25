Количество просмотров Telegram-каналов за первую неделю блокировки мессенджера сократилось на 76,5 %. Такие данные приводят аналитики компании «Медиалогия».

Эксперты провели исследование 158 тысяч каналов, которые были активны последние три месяца. По оценкам компании, на 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23 % просмотров, при этом их доля в общем количестве просмотров выросла до 24 %.

В «Медиалогии» отметили, что среди входящих в топ-100 каналов сильнее всего пострадали каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби. Число просмотров у них снизилось от 30 до 50 %. В меньшей степени блокировки затронули новостные каналы, у которых падение просмотров составило до 25 %.

В то же время число просмотров общественно-политических и бизнес-каналов в некоторые дни превышало показатели, зафиксированные в день начала блокировки.

Ранее аналитики сервиса Crosser Bot сообщили, что проседание активной аудитории Telegram-каналов за неделю после блокировки мессенджера оказалось минимальным.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Заместитель министра связи Алексей Волин обвинил власти в «хаотичном» регулировании Сети, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям, а также как продолжать пользоваться мессенджером и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: «Медиалогия»