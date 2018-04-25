В первом квартале самой популярной стратегией экономии денег среди россиян оказались промоакции. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на обновленный «Индекс Иванова» от аналитиков Sberbank CIB.

Эксперты опросили граждан со средним уровнем дохода и выяснили, что доля респондентов, пользующихся рекламными предложениями, составила 59 %. При этом доля тех, кто посещает магазины исключительно ради промоакций, достигла рекордных 49 % впервые с 2013 года, когда начали рассчитывать индекс. «Российские потребители стали в некотором роде зависимыми от рекламных предложений», — пояснили аналитики.

Четверть опрошенных (24 %) рассказали, что при покупке большинства продуктов в одном магазине всегда заходят в другой, чтобы взять товары по акции. Еще 54 % россиян делают так время от времени. Подобная тенденция негативно влияет на прибыль торговых сетей и размер среднего чека, отметили специалисты.

Ранее The Village рассказывал, как магазины устраивают промоакции и как экономить на покупках в супермаркете.

Источник: «РБК»