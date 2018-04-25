Власти Москвы проведут встречу со сторонниками политика Алексея Навального и предложат им перенести протестную акцию 5 мая с Тверской улицы на проспект Академика Сахарова.

«Мы все-таки вступили в диалог с организаторами. Завтра пройдет встреча», — рассказал глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Мэрия также согласовала движению «Левый фронт» проведение митинга 6 мая на Суворовской площади. Организаторы согласились перенести акцию с площади Революции. Черников назвал эту договоренность примером того, как городская администрация находит общий язык с оппозиционными силами.

Накануне мэрия отказалась согласовать заявку сторонников Навального на проведение шествия по Тверской улице. Политик сообщил о несогласии с таким решением и призвал горожан выйти 5 мая на Тверскую.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источник: «Интерфакс»