Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Ученые против Роскомнадзора

Совет Общества научных работников потребовал «незамедлительно пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Из-за попыток ведомства заблокировать Telegram ученые столкнулись с перебоями в работе научных и образовательных интернет-ресурсов.

Тем временем «Медиалогия» сообщила об обвале просмотров Telegram-каналов на 76,5 % за первую неделю блокировки мессенджера. Авторы крупнейших каналов назвали исследование компании «недостоверной попыткой манипуляции общественным сознанием».

Главные угрозы свободе слова

«Репортеры без границ» включили Россию в тройку основных угроз свободе слова вместе с Китаем и Дональдом Трампом. Эксперты отмечают, что в России зафиксировано рекордное с момента распада СССР количество задержанных журналистов, федеральные СМИ по-прежнему контролируются олигархами, а давление на оставшиеся независимые СМИ растет.

Рост числа жертв урагана

В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжелые травмы из-за урагана, который обрушился на Москву в субботу. Таким образом, число погибших в результате стихии увеличилось до двух человек. Сейчас в столичных больницах остаются 11 человек.

Предложение мэрии Навальному

Власти Москвы предложили сторонниками Алексея Навального перенести протестную акцию 5 мая с Тверской улицы на проспект Академика Сахарова. До этого мэрия согласовала «Левому фронту» митинг 6 мая на Суворовской площади, назвав эту договоренность примером того, как городская администрация находит общий язык с оппозицией.

Вместе с тем стало известно, что с декабря 2016 года по апрель 2018-го команда Навального собрала на президентскую кампанию более 370 миллионов рублей, четверть из которых поступили в криптовалюте.

Перевод Малобродского под домашний арест

Следственный комитет решил перевести из СИЗО под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии». Решение о смягчении меры пресечения приняли «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Зависимость россиян от промоакций

В первом квартале самой популярной стратегией экономии денег среди россиян оказались промоакции. Эксперты Sberbank CIB выяснили, что доля тех, кто посещает магазины исключительно ради скидок, достигла рекордных 49 % впервые с 2013 года. «Российские потребители стали в некотором роде зависимыми от рекламных предложений», — пояснили аналитики.

Несогласованная фан-зона ЧМ-2018

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти согласовали со студентами МГУ размещение фан-зоны чемпионата мира по футболу рядом с главным корпусом университета. Инициативная группа учащихся достижение компромисса отрицает, обвиняя чиновника в манипуляции фактами.