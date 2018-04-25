Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выразил сомнение в возможности заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Если делаешь, надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом Игорь Артемьев, руководитель ФАС

«Не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», — подчеркнул Артемьев.

«Я очень огорчен, я вижу, как на это молодое поколение реагирует, это ужас просто», — добавил глава ФАС.

Тем временем «Дождь» обнаружил, что массовые блокировки Роскомнадзора затронули IP-адрес сервисной библиотеки Google, необходимой для показа видеорекламы. «В случае телеканала, у которого большинство контента — видео, это особенно неприятно. Мы не можем выполнять свои обязательства перед клиентами по открутке рекламы и несем репутационные риски и коммерческие издержки», — рассказал диджитал-директор «Дождя» Кирилл Бушев.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. В свою очередь, российские ученые обвинили Роскомнадзор в ударе по науке и обществу.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: «Интерфакс»