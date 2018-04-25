Сообщество «Лентач» объявило о запуске курса лекций по SMM.

Программа рассчитана как на новичков, так и на опытных SMM-специалистов. Участников научат развивать социальные сети, создавать лояльные комьюнити, разрабатывать контент-план, зарабатывать на рекламе, а также использовать мемы и другие форматы.

В разработке онлайн-курса приняли участие создатели «Лентача» и «Образовача», рекламное агентство «Пикчер» и креативное агентство Red Keds.

Стоимость двухмесячной программы составит 29 тысяч рублей, но для первых 100 человек она обойдется в 17 тысяч рублей. Оставить заявку на участие можно на сайте курса до 31 мая.

Источник: «Лентач»