Столичный департамент рекламы и СМИ подготовил поправки в действующее законодательство, запрещающие размещение рекламных граффити на стенах домов.

Поводом для внесения корректировок в правила распространения рекламы в Москве стал приближающийся чемпионат мира по футболу. ФИФА требует, чтобы на маршрутах проезда команд по городу располагалась только реклама официальных спонсоров турнира.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — заявил глава ведомства Иван Шубин. Документ уже одобрил аппарат мэра Москвы.

По новым правилам все проекты рекламного граффити нужно будет согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре. Нынешнюю ситуацию, когда компании договариваются с управляющими домов напрямую, власти считают «партизанским маркетингом».

По оценкам мэрии, годовой оборот этого рынка составляет миллиард рублей. Граффити в центре города размещали, например, adidas, Nike, «Аэрофлот» и группа ПИК.

Источник: «Коммерсантъ»