В связи с проведением репетиций парада Победы в Москве ограничат движение по улицам и изменят режим работы станций метро.

Столичные дороги будут перекрывать по ходу движения колонны. Репетиции пройдут вечером 26 апреля и 3 мая, в ночь на 27 апреля и 4 мая, а также утром 6 мая. Подробная карта и расписание перекрытий доступны здесь.

Кроме того, изменится режим работы станций Московского метрополитена, чтобы обеспечить безопасное и комфортное пребывание пассажиров в подземке.

26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания репетиции, 6 мая с 06:00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 07:00 до окончания парада станции «Площадь революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Также 6 и 9 мая на время построения и прохождения колонн боевой техники по Тверской улице ограничат выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка» в сторону Никольской улицы и со станции «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

9 мая в течение всего дня на станции «Парк Победы» вестибюль № 1, ведущий на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к парку Победы, будет работать только на выход, а вестибюль № 2 – только на вход. Также после завершения праздничных мероприятий ограничат вход на станции «Площадь революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная».

Источники: Московский транспорт, Московский метрополитен