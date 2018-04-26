В каких странах жители наиболее довольны правительством
Исследовательские холдинги Gallup International и «Ромир» выяснили, как жители разных странах мира относятся к деятельности правительства. The Village публикует топ-20 государств, в которых наиболее довольны работой чиновников.
Место
Страна
Индекс
Филиппины
77
Вьетнам
74
Индия
72
Бангладеш
65
Эквадор
63
Казахстан
57
Индонезия
56
Иран
53
Кот-д'Ивуар
53
Турция
53
Гана
51
Южная Корея
51
Македония
48
Таиланд
47
Аргентина
43
Россия
41
Албания
41
Сербия
41
Афганистан
35
Ирак
35
Россия заняла в этом рейтинге 16-е место. Жители страны оказались менее критичны к чиновникам по сравнению, например, с немцами (31 %), французами (31 %), британцами (27 %), американцами (20 %) и украинцами (17 %). Замыкают же список Хорватия, Япония и Латвия.
Согласно исследованию, с тем, что российское правительство работает эффективно и ведет страну в нужное направление, согласились более 40 % опрошенных. Около 35 % придерживаются противоположной точки зрения. При этом 46 % россиян уверены, что чиновники не уважают волю народа. Треть респондентов с этим не согласны.
Источник: Gallup International & «Ромир»
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