Исследовательские холдинги Gallup International и «Ромир» выяснили, как жители разных странах мира относятся к деятельности правительства. The Village публикует топ-20 государств, в которых наиболее довольны работой чиновников.

Место

Страна

Индекс

Филиппины

77

Вьетнам

74

Индия

72

Бангладеш

65

Эквадор

63

Казахстан

57

Индонезия

56

Иран

53

Кот-д'Ивуар

53

Турция

53

Гана

51

Южная Корея

51

Македония

48

Таиланд

47

Аргентина

43

Россия

41

Албания

41

Сербия

41

Афганистан

35

Ирак

35

Россия заняла в этом рейтинге 16-е место. Жители страны оказались менее критичны к чиновникам по сравнению, например, с немцами (31 %), французами (31 %), британцами (27 %), американцами (20 %) и украинцами (17 %). Замыкают же список Хорватия, Япония и Латвия.

Согласно исследованию, с тем, что российское правительство работает эффективно и ведет страну в нужное направление, согласились более 40 % опрошенных. Около 35 % придерживаются противоположной точки зрения. При этом 46 % россиян уверены, что чиновники не уважают волю народа. Треть респондентов с этим не согласны.

Источник: Gallup International & «Ромир»