Исследовательские холдинги Gallup International и «Ромир» выяснили, как жители разных странах мира относятся к деятельности правительства. The Village публикует топ-20 государств, в которых наиболее довольны работой чиновников.

Место Страна Индекс

Филиппины 77

Вьетнам 74

Индия 72

Бангладеш 65

Эквадор 63

Казахстан 57

Индонезия 56

Иран 53

Кот-д'Ивуар 53

Турция 53

Гана 51

Южная Корея 51

Македония 48

Таиланд 47

Аргентина 43

Россия 41

Албания 41

Сербия 41

Афганистан 35

Ирак 35

Россия заняла в этом рейтинге 16-е место. Жители страны оказались менее критичны к чиновникам по сравнению, например, с немцами (31 %), французами (31 %), британцами (27 %), американцами (20 %) и украинцами (17 %). Замыкают же список Хорватия, Япония и Латвия.

Согласно исследованию, с тем, что российское правительство работает эффективно и ведет страну в нужное направление, согласились более 40 % опрошенных. Около 35 % придерживаются противоположной точки зрения. При этом 46 % россиян уверены, что чиновники не уважают волю народа. Треть респондентов с этим не согласны.

Источник: Gallup International & «Ромир»