В центре Москвы задержали несколько обманутых дольщиков, заселившихся в недостроенный дом жилищного комплекса «Царицыно» и устроивших серию одиночных пикетов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам очевидца Дениса Зоммера, сотрудники полиции задержали не менее 40 человек, стоявших с плакатами на Тверской улице.

ЖК «Царицыно» — один из крупнейших недостроенных комплексов в Москве, в котором ждут квартиры более 3 тысяч дольщиков.

Ранее The Village рассказывал, как устроено долевое строительство в России, почему дольщиков отказываются считать пострадавшими и на что надеются те, кто ждет квартир по три месяца и по три года.

Источник: «ОВД-Инфо»