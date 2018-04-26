Синоптики обещают резкое потепление в Москве в начале мая.

По прогнозам Гидрометцентра, уже в понедельник, 30 апреля, температура воздуха в столице поднимется выше 20 градусов. Во вторник, 1 мая, потеплеет до плюс 25. Возможен небольшой дождь. А в среду распогодится еще сильнее — без осадков и до плюс 26. Первые две ночи мая тоже выдадутся теплыми — температура будет колебаться выше плюс 10 градусов. Штормового ветра не ожидается.

«Метеоновости» уточняют, что столь теплая погода в первых числах мая в Москве наблюдается раз в 10–12 лет. При этом прошлый год тоже не стал исключением. Тогда температура воздуха в столице поднималась выше нормы на 5 градусов.

Источник: Гидрометцентр, «Метеоновости»