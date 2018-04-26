В проекте «Активный гражданин» запустили голосование, по итогам которого определится, как будет называться новая розовая ветка метро.

Участники могут оставить рабочее название «Кожуховская», проголосовать за альтернативный вариант «Некрасовская», предложить собственное наименование или отдать решение на откуп специалистам.

Запуск новой линии намечен на 2018 год. Она станет одной из самых длинных среди строящихся в настоящее время. На участке длиной более 15 километров расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две из них станут пересадочными: с «Нижегородской» можно будет перейти на Большую кольцевую, а с «Косино» — на Таганско-Краснопресненскую линию.

Активные-креативные! Московскому метрополитену вновь нужна ваша помощь! Пришло время решить, как будет называться новая розовая ветка подземки. Голосование открыто! pic.twitter.com/m2EVFwHopF — Активный Гражданин (@citizenmoscow) 26 апреля 2018 г.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы