Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев написал открытое письмо советнику президента России Герману Клименко. Руководитель петербургского вуза сообщил, что процесс блокировки мессенджера Telegram вызвал проблемы в работе ИТМО.

Васильев заметил, что блокировки Роскомнадзора мешают ученым получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах, а онлайн-курс университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию» недоступен в течение недели. К этому привела блокировка IP-адресов серверов Amazon.

Принимаемые Роскомнадзором меры осложнили и сотрудничество ученых из ИТМО с зарубежными коллегами, поскольку в совместной работе они использовали различные сервисы Google.

«Если Роскомнадзор продолжит свою текущую политику, это неизбежно приведет к тому, что Университет ИТМО и многие другие ведущие российские научно-образовательные центры в скором времени потеряют свои высокие позиции в области международных научных исследований», — заявил Васильев.

Ректор также попросил Клименко вмешаться в действия Роскомнадзора, остановить блокировки и предотвратить «катастрофические последствия для будущего России». Полный текст письма доступен по ссылке.

16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. 25 апреля российские ученые обвинили Роскомнадзор в ударе по науке и обществу.

The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям.

Источник: пресс-служба ИТМО