Дворец культуры «Петлюра» художника Александра Петлюры, расположенный на Петровке, опечатали представители Высоко-Петровского монастыря. Он находится в одном здании с подвалом художника. О происходящем в фейсбуке пишет режиссер «Театра.doc» и Театра наций Руслан Маликов.

Сам Маликов тем временем вызвал участкового и полицейских, а также снимает нарушения со стороны представителей монастыря. Петлюра также присутствует на месте.

По словам режиссера, есть решение суда, по которому часть подвала отдается монастырю. Однако решение не окончательное и сейчас оспаривается. Тем не менее «оппоненты начали действовать», — добавляет Маликов.

Источник: Руслан Маликов