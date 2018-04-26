В Москве полиция задержала подозреваемых в реализации крупной партии сильнодействующих лекарственных препаратов для наркозависимых через столичные аптеки.

Предполагается, что лекарства продавали в 38 аптеках без рецепта и кассового чека для немедицинского потребления.

«Изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысяч флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования», — следует из сообщения МВД.

Наценка на препараты составляла от 550 до 1 500 %, что позволяло мошенникам зарабатывать в сутки более 5 миллионов рублей. Против задержанных уже возбудили восемь уголовных дел по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Источник: МВД