Возле Госдумы прошел пикет против запрета на ввоз импортных лекарств
Активистка, создатель группы взаимопомощи пациентов «Туберкулез: поддержка и ответы» Ксения Щенина провела одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве.
Так она выразила протест против запрета на ввоз американских лекарств. По мнению Щениной, контрсанкции могут навредить пациентам с туберкулезом.
Ранее депутаты Госдумы подготовили ответные меры на американские санкции. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран. Всероссийский союз пациентов предупредил об угрозе контрсанкций для здоровья миллионов россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником, а сенатор Сергей Лисовский — «аскорбинкой и марганцовочкой».
Можно ли заменить импортные лекарства отечественными, читайте в материале The Village.
Источник: «Дождь»
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