Активистка, создатель группы взаимопомощи пациентов «Туберкулез: поддержка и ответы» Ксения Щенина провела одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве.

Так она выразила протест против запрета на ввоз американских лекарств. По мнению Щениной, контрсанкции могут навредить пациентам с туберкулезом.

Сейчас у Госдумы так. Активистка, которая помогает пациентам с туберкулезом, стоит с одиночным пикетом против запрета на ввоз лекарствhttps://t.co/iR6jrFTtvh pic.twitter.com/DFN3NvHiWP — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 апреля 2018 г.

Ранее депутаты Госдумы подготовили ответные меры на американские санкции. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран. Всероссийский союз пациентов предупредил об угрозе контрсанкций для здоровья миллионов россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником, а сенатор Сергей Лисовский — «аскорбинкой и марганцовочкой».

Можно ли заменить импортные лекарства отечественными, читайте в материале The Village.

Источник: «Дождь»