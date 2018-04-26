На проспекте Сахарова пройдет митинг в поддержку Telegram
На проспекте Сахарова в Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензуры #DigitalResistance.
Акцию, организованную Либертарианской партией России, уже согласовали с мэрией Москвы.
«Блокировка Telegram — это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу. Роскомнадзор нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека. Блокировки, цензура и уголовные преследования за лайки и репосты недопустимы», — говорится в описании акции.
На мероприятие приглашают всех, кто поддерживает свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс. Митинг начнется в 14:00, а сбор назначен на 13:00 на улице Маши Порываевой, 38. Участников попросили взять с собой пару бумажных самолетиков.
Кроме того, на сайте митинга идет сбор средств для аренды сцены и звуковой аппаратуры. Поддержать организаторов можно здесь.
Источник: сайт DigitalResistance
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