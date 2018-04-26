Сторонники Алексея Навального подали заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 5 мая.

«Мы сегодня встретились и переговорили с организаторами митинга, планируемого 5 мая. Они оформили официальное предложение о проведении мероприятия по новому маршруту и по новому адресу — на проспекте Академика Сахарова», — рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Он также добавил, что заявку рассмотрит, в том числе, министерство обороны из-за «непростой ситуации, связанной с подготовкой проведения парада». Черников отметил, что несмотря на это мэрия постарается рассмотреть документ в кратчайшие сроки.

Накануне мэрия отказалась согласовать заявку сторонников Навального на проведение шествия по Тверской улице. Политик сообщил о несогласии с таким решением и призвал горожан выйти 5 мая на Тверскую. Власти в свою очередь предложили альтернативные площадки. А 26 апреля стороны договорились встретиться для рассмотрения проспекта Сахарова в качестве места проведения митинга.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источник: ТАСС