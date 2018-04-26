Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Вытеснение ДК «Петлюра»

Дворец культуры «Петлюра», что на Петровке, опечатали представители соседнего Высоко-Петровского монастыря, сообщил режиссер «Театра.doc» и Театра наций Руслан Маликов. По словам режиссера, есть решение суда, по которому часть подвала отдается монастырю. Однако решение не окончательное и сейчас оспаривается. Тем не менее «оппоненты начали действовать», — добавляет он.

Митинг в поддержку Telegram

На проспекте Сахарова 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензуры #DigitalResistance. Акцию, организованную Либертарианской партией России, уже согласовали в мэрии. На мероприятие приглашают всех, кто поддерживает свободу слова, и просят захватить пару бумажных самолетиков. Митинг начнется в 14:00, а сбор назначен на 13:00 на улице Маши Порываевой, 38.

Название для розовой ветки

В проекте «Активный гражданин» запустили голосование о названии новой розовой ветки метр, которую запустят уже в этом году. Участники могут оставить рабочее название «Кожуховская», проголосовать за альтернативный вариант «Некрасовская», предложить собственное наименование или отдать решение на откуп специалистам.

Активные-креативные! Московскому метрополитену вновь нужна ваша помощь! Пришло время решить, как будет называться новая розовая ветка подземки. Голосование открыто! pic.twitter.com/m2EVFwHopF — Активный Гражданин (@citizenmoscow) 26 апреля 2018 г.

Аномальная жара в мае

Синоптики обещают резкое потепление в Москве с понедельника, 30 апреля, когда воздух прогреется до 20 градусов. А уже на следующий день потеплеет до плюс 25. Еще теплее будет в среду — до плюс 26. «Метеоновости» уточняют, что столь теплая погода в первых числах мая в Москве наблюдается раз в 10–12 лет.

Вредительство Роскомнадзора

В «Сколково» подсчитали, что за несколько месяцев из-за массовых блокировок Роскомнадзора российские компании потеряют миллиард долларов. Уже сейчас попытки заблокировать Telegram навредили 400 компаниям, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. Согласно пессимистичному сценарию, потери самих Google и Amazon по итогам года составят еще 940 миллионов долларов.

Штрафы за переодевание в аэропорту

Пассажиров аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский начнут штрафовать за несоблюдение правил. К нарушениям относятся попрошайничество, пребывание в аэропорту без билета дольше суток, «нахождение в лежачем положении». Отдельными пунктами запрещается также слушать музыку без наушников и переодеваться в неположенных местах. Штрафы составят от 100 рублей до 4 тысяч.