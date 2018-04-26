После реконструкции в рамках программы «Моя улица» в Москве открыли Биржевую площадь. Территорию обновили по проекту голландского бюро Karres + Brands.

Теперь площадь бывшей парковки стала пешеходной. Здесь высадили деревья, установили скамейки, а в единственном углу площади, где в ясную погоду солнечно, появился фонтан. Его гранитную чашу украсили барельефом со знаком рубля.

«Биржевая — чуть не единственная столичная камерная площадь, плотно окруженная со всех сторон архитектурными зданиями, имеющими свою уникальную историю. Этот прием планировочного решения активно использовали итальянцы при формировании своих уютных пьяцет», — рассказала партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова.

В августе движение «Архнадзор» осудило прекращение археологических работ на Биржевой площади из-за начала благоустройства территории в рамках программы «Моя улица». Ранее The Village рассказывал, какие артефакты нашли археологи под Ильинкой.

Источник: представители «Стрелки»