Департамент транспорта Москвы запустил конкурс на разработку дизайна городской велопарковки для частных велосипедов.

От участников требуется проект с иллюстрациями и описанием. Работу можно прислать до 23:00 20 мая на почту или принести в сервисные центры «Московский транспорт».

За лучшую работу обещают годовой абонемент на городской велопрокат и электрический велосипед. Победителя назовут 26 мая.

26 апреля в Москве стартовал сезон велопроката. Ранее власти заявляли, что после чемпионата мира запустят пилотный проект по бесстанционному велопрокату, а также увеличат число зон размещения велосипедов.

Источник: ТАСС