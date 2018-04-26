Поющие, фигурные и пешеходные: в Москве открылся сезон фонтанов
В Москве начался сезон работы городских фонтанов. Сейчас в городе насчитывается около 600 фонтанов, треть из них появились за последние восемь лет — это фонтаны во дворах, парках, скверах, на центральных площадях и улицах.
Сегодня заработали главный фонтан на Фонтанной площади в «Сокольниках» и самый большой фонтанный комплекс в Москве, расположенный в парке Победы на Поклонной горе.
В музее-заповеднике «Царицыно» можно найти один из крупнейших музыкальных светодинамических фонтанов города, который исполняет произведения Чайковского, Вивальди и Моцарта. А посмотреть на фонтаны под аккомпанемент живого инструментального ансамбля можно каждое воскресенье в Измайловском парке.
В городе есть также пешеходные фонтаны, чаша которых спрятана под землей. Это фонтаны в парке «Садовники», в Сиреневом саду, на Крымской набережной и в Бабушкинском парке. Фонтаны фигурной формы находятся в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке.
The Village собрал первые в этом сезоне фотографии оживших фонтанов от площадей до дворов Москвы.
Посмотреть, как выглядит новый фонтан на благоустроенной Биржевой площади, можно здесь.
Источник: ТАСС
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