В Москве начался сезон работы городских фонтанов. Сейчас в городе насчитывается около 600 фонтанов, треть из них появились за последние восемь лет — это фонтаны во дворах, парках, скверах, на центральных площадях и улицах.

Сегодня заработали главный фонтан на Фонтанной площади в «Сокольниках» и самый большой фонтанный комплекс в Москве, расположенный в парке Победы на Поклонной горе.

В музее-заповеднике «Царицыно» можно найти один из крупнейших музыкальных светодинамических фонтанов города, который исполняет произведения Чайковского, Вивальди и Моцарта. А посмотреть на фонтаны под аккомпанемент живого инструментального ансамбля можно каждое воскресенье в Измайловском парке.

В городе есть также пешеходные фонтаны, чаша которых спрятана под землей. Это фонтаны в парке «Садовники», в Сиреневом саду, на Крымской набережной и в Бабушкинском парке. Фонтаны фигурной формы находятся в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке.

The Village собрал первые в этом сезоне фотографии оживших фонтанов от площадей до дворов Москвы.

Публикация от Елена Киселева (@kiseleva1234567) 26 Апр 2018 в 8:52 PDT

Публикация от Андрей Гретчин (@andreigretchin) 26 Апр 2018 в 8:49 PDT

Публикация от Комплекс городского хозяйства (@infocentrkgh) 26 Апр 2018 в 8:37 PDT

Публикация от Щёлоков Дмитрий (@shelokow) 26 Апр 2018 в 11:53 PDT

Публикация от Born to eat... (@food_lalka2) 26 Апр 2018 в 8:23 PDT

Публикация от Marishka🌹💝 (@marinulichka) 26 Апр 2018 в 11:53 PDT

Публикация от Ναταλία🙃 (@kisytan) 26 Апр 2018 в 11:43 PDT

Публикация от @news_taganka 26 Апр 2018 в 10:40 PDT

Посмотреть, как выглядит новый фонтан на благоустроенной Биржевой площади, можно здесь.

Источник: ТАСС