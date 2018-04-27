С 29 апреля по 2 мая и 9 мая в Москве ограничат продажу всех видов алкоголя, в том числе пива, и напитков в стеклянных бутылках. Их нельзя будет купить в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков.

В мэрии поясняют, что такие меры приняты для профилактики правонарушений и предотвращения травматизма среди отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в Москве также ограничат продажу спиртного и напитков в стеклянных бутылках во время чемпионата мира по футболу. Ограничения будут действовать как во время матчей, так и за день до них.

Источник: официальный сайт мэра Москвы