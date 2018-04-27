В министерстве здравоохранения подсчитали, что с 2006 года среднее количество потребляемого в России алкоголя на душу населения сократилось почти на 40 %.

В ведомстве заявляют, что такого результата удалось достичь за счет введения запрета на розничную продажу алкогольных напитков с 23:00 до 08:00, а также в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры.

Точные сведения о количестве потребленного алкоголя в Минздраве не привели.

Ранее Минздрав неоднократно заявлял о снижении потребления алкоголя в России. В январе 2018 года глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что за последние пять лет показатель сократился на 80 %. При этом в 2017 году представитель министерства Олег Салагай заявлял о почти двукратном снижении за девять лет.

Источник: РИА «Новости»