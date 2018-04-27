У здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти установили памятник мессенджеру Telegram. Инициаторами установки монумента стали местные школьники.

«Невские новости»

Они попросили деньги на покупку ноутбука для учебы у депутата областного парламента Владимира Петрова. Полученные деньги подростки отнесли главе администрации Виталию Овлаховскому.

«Ребята сделали этот памятник и пришли ко мне за разрешением на его установку. Причем показали мне договор пожертвования, подписанный депутатом Заксобрания области Владимиром Петровым. Я дал разрешение и не подозревал о каких-то революционных мотивах в действиях детей», — отметил чиновник.

Петров заявил, что не обижается на школьников, и добавил, что сам «не в восторге от событий вокруг мессенджера». «Законы, конечно же, нужно соблюдать, но то, что сейчас происходит, портит жизнь миллионам людей, пользующихся различными интернет-сервисами», — добавил парламентарий.

Владимир Петров получил известность после того, как его картонную фигуру установили в зале заседаний областного парламента. Позднее депутат включил в свою декларацию о доходах и недвижимости участок на Марсе и пять звезд, а также предложил запретить бордели с роботами.

16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram. Блокировку мессенджера прокомментировали петербургские уличные художники. Арт-группа «Явь» создала граффити, на которых логотип сервиса спрятан за тюремной решеткой. Hioshi установил на набережной Мойки арт-объект «Тайна переписки». 22 апреля жители российских городов запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram. 26 апреля открытое письмо о блокировках Роскомнадзора написал ректор ИТМО Владимир Васильев.

Источник: «Невские новости»