Эксперты Московского архитектурного института проверили пожарную безопасность в 20 самых популярных у москвичей торговых центрах. Рейтинг наиболее безопасных во время эвакуации комплексов выглядит так:

Место Торговый центр

«Мега» в Химках

«Перловский» в Мытищах

Галерея «Актер» на Тверской

«Афимолл–Сити»

«Тройка» на Красносельской

Наименее безопасными в ходе проверок признали «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ, «Метрополис», «Европейский» и «Атриум». Посетителям этих ТЦ потребуется больше всего времени на эвакуацию.

Специалисты отмечают, что одно- и двухэтажные центры выигрывают в сравнении с четырех- или пятиэтажными комплексами. Например, в самой безопасной двухэтажной «Меге» из кинозалов можно сразу попасть на эвакуационную лестницу. А двери пожарных выходов здесь оснащены замками с системой «актипаника» и всегда открыты.

Среди основных проблем комплексов называют длинные и разветвленные коридоры, эвакуационные двери с обычными ручками и замками «под ключ», а также указатели, которые теряются на фоне рекламы.

«Общий вывод печальный. Многоэтажные торговые комплексы Москвы представляют реальную угрозу гражданам в случае пожара», — заключают эксперты.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования и экономят на безопасности посетителей. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: «Ведомости»