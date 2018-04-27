Самые безопасные торговые центры Москвы
Эксперты Московского архитектурного института проверили пожарную безопасность в 20 самых популярных у москвичей торговых центрах. Рейтинг наиболее безопасных во время эвакуации комплексов выглядит так:
Место
Торговый центр
«Мега» в Химках
«Перловский» в Мытищах
Галерея «Актер» на Тверской
«Афимолл–Сити»
«Тройка» на Красносельской
Наименее безопасными в ходе проверок признали «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ, «Метрополис», «Европейский» и «Атриум». Посетителям этих ТЦ потребуется больше всего времени на эвакуацию.
Специалисты отмечают, что одно- и двухэтажные центры выигрывают в сравнении с четырех- или пятиэтажными комплексами. Например, в самой безопасной двухэтажной «Меге» из кинозалов можно сразу попасть на эвакуационную лестницу. А двери пожарных выходов здесь оснащены замками с системой «актипаника» и всегда открыты.
Среди основных проблем комплексов называют длинные и разветвленные коридоры, эвакуационные двери с обычными ручками и замками «под ключ», а также указатели, которые теряются на фоне рекламы.
«Общий вывод печальный. Многоэтажные торговые комплексы Москвы представляют реальную угрозу гражданам в случае пожара», — заключают эксперты.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.
После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.
The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования и экономят на безопасности посетителей. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.
Источник: «Ведомости»
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