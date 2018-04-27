Министерство связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, позволяющий вдвое снизить размер госпошлины при условии оформления электронных версий документов.

Для получения 50%-ной скидки нужно заказать документ через портал госуслуг или связанные с ним сайты и через него же оплатить госпошлину. При этом справку или выписку по сниженной цене можно получить только в электронном виде.

Документ планируется представить в правительство в августе, а внести в Госдуму в октябре. Сейчас за оформление услуг в электронном виде предусмотрена скидка в 30 %, которая действует до 2019 года.

Источник: ТАСС