Сколько человек в розыске обнаружила система распознавания лиц в метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы системы распознавания лиц в столичном метрополитене.
9
человек, находящихся в розыске,
обнаружила система распознавания лиц в метро
за два с половиной месяца
Он также уточнил, что разработка системы обошлась в 3 миллиона рублей, и опроверг заявления о том, что новинку внедрили специально к чемпионату мира по футболу. По его словам, система создана «для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки».
Ранее в СМИ появилась информация о первом задержанном с помощью системы распознавания лиц в метро. По данным Mash, ему вменяется грабеж в подмосковном Егорьевске. Подозреваемого искали в течение года и задержали на «Фрунзенской».
Источник: Сергей Собянин
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