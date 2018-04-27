Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы системы распознавания лиц в столичном метрополитене.

9 человек, находящихся в розыске,

обнаружила система распознавания лиц в метро

за два с половиной месяца

Он также уточнил, что разработка системы обошлась в 3 миллиона рублей, и опроверг заявления о том, что новинку внедрили специально к чемпионату мира по футболу. По его словам, система создана «для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки».

Ранее в СМИ появилась информация о первом задержанном с помощью системы распознавания лиц в метро. По данным Mash, ему вменяется грабеж в подмосковном Егорьевске. Подозреваемого искали в течение года и задержали на «Фрунзенской».

Источник: Сергей Собянин