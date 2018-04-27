Социальная сеть «ВКонтакте» запустит end-to-end шифрование для голосовых и видеозвонков, сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

Данная функция подразумевает, что содержимое разговора доступно только собеседникам. Такой же способ защиты конфиденциальности переписки использует Telegram.

Решение о нововведении приняли из-за «непонимания принципов работы современного интернета», что негативно влияет на миллионы пользователей. Накануне «ВКонтакте» столкнулась с блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов. В результате для части пользователей соцсеть была недоступна какое-то время. В компании добавили, что из-за нестабильной работы после блокировок РКН отключили также интеграцию сервиса ReCaptcha, используемого для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP.

«Уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно — и мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим», — заключил Рогозов.

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор на два часа заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и сервиса LiveInternet. Позднее ведомство объяснило блокировку особенностями работы системы блокировок. По данным сайта Downdetector, после полуночи количество жалоб пользователей «ВКонтакте» на проблемы с сайтом выросло с двух-пяти до 60.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: «ВКонтакте»