Оппозиционер Алексей Навальный назвал провокацией согласование митинга 5 мая на проспекте Сахарова. Он заявил, что отказывается рассматривать любые площадки за пределами центра города, и призвал устроить акцию на Тверской.

Мэрия Москвы предлагает нам провести "шествие" вне Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров.

Именно против такой чиновничьей наглости мы и проводим митинг 5 мая. Мы граждане и у нас есть права. Акция в Москве: улица Тверская в 14-00. — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2018 г.

В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" - это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города. — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2018 г.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что согласовали проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова после того, как стало ясно, что шествие не удастся провести на участке от площади Тверской Заставы до Охотного ряда. По данным ведомства, на этом варианте настаивали оппозиционеры.

В мэрии в качестве альтернативы также предлагали два других варианта: провести шествие от Перервы до Люблинской и устроить митинг у памятника «Солдату Отечества» или же пройти с шествием по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и остановиться на проезжей части на улице Маршала Василевского напротив дома № 13.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источники: Алексей Навальный, ТАСС