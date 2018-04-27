В Арбитражный суд Москвы подали первый иск против Роскомнадзора. В качестве истца выступил предприниматель Александр Вихарев, который обвиняет ведомство в ущербе из-за массовых блокировок сайтов.

Вихарев руководит компанией «Инвестори», привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. По его словам, РКН заблокировал несколько серверов «Инвестори», из-за чего клиенты не могли провести операции.

В качестве компенсации убытков и покрытия репутационных рисков бизнесмен просит 5 миллионов рублей. При этом никаких подтверждений того, что проблемы «Инвестори» связаны с действиями регулятора, нет.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: РИА «Новости»