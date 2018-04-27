В Роспатент ​обратились сразу несколько компаний для регистрации торгового знака «Новичок».

Ведомство получило в общей сложности пять заявок с названиями «Новичок», «Novichok», «Novichek» в период с 20 марта по 6 апреля. «Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий», — рассказали представители Роспатента.

Так, ранее мэр города Шиханы в Саратовской области Андрей Татаринов поручил запатентовать название «Новичок» для бытовой химии.

Из-за скандала с отравлением веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Работу в связи с этим остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.

Ранее мастерская Ante Kovac выпустила сумку Novi4ok Inside. Таким образом компания выразила позицию «по происходящим играм Запада вокруг дела с „Новичком“ в форме политической сатиры».

Источник: «РБК»