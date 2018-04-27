Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 20 тысяч рублей из-за записи в блоге Ксении Собчак, содержавшей ссылку на видео с нецензурной бранью. Также главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому назначили штраф на сумму 5 тысяч рублей.

В суде Рувинский заявил, что 57-я статья закона о СМИ освобождает редакцию от ответственности при освещении деятельности кандидатов в президенты, которым являлась Собчак на момент публикации. Кроме того, нецензурная брань содержалась в ролике, размещенном на YouTube, а не на самом сайте «Эха Москвы», пояснил журналист.

Представитель Роскомнадзора возразил, что в 57-й статье закона о СМИ речь идет о депутатах и должностных лицах, а выступление Собчак, запечатленное на видео, не было официальным. В свою очередь, ссылку на ролик в ведомстве назвали «неотъемлемой частью контента».

Роскомнадзор подал иск к «Эху Москвы» и Виталию Рувинскому в середине апреля. Поводом для этого стала запись в блоге Ксении Собчак от 30 января, содержавшая ссылку на видео, посвященное встрече журналистки с жителями Грозного в качестве кандидата в президенты. Во время мероприятия ей из толпы крикнули нецензурное слово «******* [уезжай]!», которое и привлекло внимание ведомства.

Источник: «Медиазона»