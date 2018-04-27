В Москве вчера, 26 апреля, начался очередной сезон городского велопроката.

Сейчас горожанам доступно 430 станций, при этом на 12 из них можно арендовать электровелосипеды. Количество точек с велосипедами увеличили в районах Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый, дополнительные станции появятся и в «Москва-Сити». Вновь заработает прокат на Садовом кольце, 1-й Тверской-Ямской улице, Краснопресненской, Пречистенской, Смоленской и Ростовской набережных, Волхонке и Пречистенке.

Стоимость поездок осталась прежней, однако на время чемпионата мира по футболу, с 14 июня по 15 июля, планируется ввести специальный тариф. Предложение включает страховку, а время бесплатного проезда увеличится с 30 минут до часа. К мундиалю дополнительные станция установят и в Хамовниках рядом с территорией проведения матчей и фан-зонами.

До 2019 года в Москве будет ежегодно добавляться по 50 станций и по 500 велосипедов. Воспользоваться прокатом «Велобайк» можно будет до 31 октября. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, через мобильное приложение или в терминале и выбрать один из тарифных планов.

Ранее власти заявляли, что после чемпионата мира запустят пилотный проект по бесстанционному велопрокату, а также увеличат число зон размещения велосипедов. А до 20 мая можно поучаствовать в конкурсе на дизайн городской велопарковки.

Источник: представители «Велобайка»