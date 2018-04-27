Представители краснодарского движения «Отряды Путина» устроили акцию против мессенджера Telegram и его создателя Павла Дурова.

Пожилые активисты потребовали закрыть «экстремистскую» организацию «предателя» Дурова и сожгли фотографию предпринимателя, а вместе с ним и купол Исаакиевского собора, также оказавшегося на снимке.



«Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе!» — пригрозили пенсионеры, пожелав создателю Telegram «гореть в огне».

Движение «Отряды Путина» неоднократно устраивало акции против оппозиции. Летом 2017 года активисты напали на штаб президентской кампании Алексея Навального в Краснодаре, перевернув мебель и похитив агитационные материалы.

Ранее «Новая Газета» рассказывала, как некоторые россияне всерьез восприняли разошедшуюся по соцсетям шутку, что VPN (Very Painful Number) является новым аналогом синего кита. Памятки об опасности «ВиПээН» для подростков начали появляться в школах и подъездах жилых домов.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.