Роскомнадзор обвинил зарубежных хостинг-провайдеров в появлении проблем с доступом к некоторым интернет-ресурсам.

В ведомстве пояснили, что иностранные хостеры продолжают предоставлять свои услуги Telegram, осознанно препятствуя исполнению решения российского суда о блокировке мессенджера. Роскомнадзор отметил, что судебное решение распространяется не только на ведомство, но также и на операторов связи.

Вместе с тем представители службы подчеркнули, что пока позволяют Amazon и Google работать в России, несмотря на то, что они помогают Telegram обходить блокировки. Роскомнадзор заявил, что ведомство находятся «в рабочем контакте» с американскими компаниями, однако «положительного результата пока не достигнуто».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: РИА «Новости», «РБК»