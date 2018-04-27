Гидрометцентр прогнозирует в Москве теплое лето в этом году. Температура в столице и в России в целом ожидается около или выше нормы.

По данным метеорологов, самым теплым месяцем станет июнь, когда средняя температура в Москве составит около 18,5 градуса. Также июнь окажется самым дождливым месяцем со средним количеством осадков порядка 94 миллиметров.

В июле средняя температура будет держаться на уровне 16,7 градуса, а количество осадков составит 74 миллиметра. В августе ожидается в среднем 16 градусов тепла и 75–76 миллиметров осадков.

Ранее синоптики пообещали резкое потепление в Москве в начале мая. В ближайшую среду воздух прогреется до 26 градусов.

Источник: агентство «Москва»