Синоптики пообещали москвичам теплое лето
Гидрометцентр прогнозирует в Москве теплое лето в этом году. Температура в столице и в России в целом ожидается около или выше нормы.
По данным метеорологов, самым теплым месяцем станет июнь, когда средняя температура в Москве составит около 18,5 градуса. Также июнь окажется самым дождливым месяцем со средним количеством осадков порядка 94 миллиметров.
В июле средняя температура будет держаться на уровне 16,7 градуса, а количество осадков составит 74 миллиметра. В августе ожидается в среднем 16 градусов тепла и 75–76 миллиметров осадков.
Ранее синоптики пообещали резкое потепление в Москве в начале мая. В ближайшую среду воздух прогреется до 26 градусов.
Источник: агентство «Москва»
КомментарииПодписаться