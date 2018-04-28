С 3 мая на нескольких участках скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург изменится стоимость проезда.

Так, на 50 рублей подорожают тарифы на участках между Москвой, Зеленоградом, Московским малым кольцом и Солнечногорском. Изменения затронут отдельные временные периоды в пятницу и выходные дни.

Кроме того, во время праздников с 28 апреля по 2 мая на трассе будут действовать специальные тарифы. А для направления Зеленоград — Солнечногорск в продаже появились абонементы на 10, 20 и 30 поездок.

В ноябре глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что трассу М-11 полностью введут в эксплуатацию осенью 2018 года. Путь от Москвы до Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов, а стоимость проезда составит 2 тысячи рублей.

Источник: Северо-западная концессионная компания