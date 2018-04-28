Художник Александр Петлюра проведет серию акций в поддержку дворца культуры «Петлюра», который выселяют из подвала на Петровcком бульваре.

Петлюра сообщил The Art Newspaper Russia, что он не получал официального уведомления о выселении из помещения, ныне опечатанного судебными приставами и представителями департамента городского имущества. Летом прошлого года ведомство расторгло договор об аренде подвала, о чем художник, продолжавший платить арендную плату, узнал лишь через несколько месяцев.

По его словам, на подвал претендуют представители Высоко-Петровского монастыря, расположенного в том же здании. Жильцы дома подали иск в суд о неправомерной передаче помещения, очередное заседание назначено на 15 июня, отметил Петлюра.

Художник также выразил беспокойство по поводу судьбы находящейся в подвале коллекции одежды, доступа к которой у художника сейчас нет. «Там есть платье Клавдии Шульженко, вещи Александра Вертинского, Марины Цветаевой, да даже не так важно чьи, — это память о людях, которых уже нет», — заявил Петлюра.

Первая художественная акция в поддержку ДК «Петлюра» в виде фестиваля свободного искусства пройдет 1 мая во дворе дома на Петровке, 28.

В четверг, 26 апреля, Дворец культуры «Петлюра» опечатали при участии представителей Высоко-Петровского монастыря.

Источник: The Art Newspaper Russia