В России начали штрафовать за пересечение нового вида дорожной разметки
С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Теперь на перекрестках появится новый вид дорожной разметки в виде диагональной сетки желтого цвета («вафельницы»).
Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди затор. При этом запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с такой разметкой сворачивают, а не едут прямо. Штраф за нарушение новых правил равняется тысяче рублей.
Как фиксировать нарушения, власти пока не решили. Сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным.
В Москве желтую разметку начали наносить в качестве эксперимента по борьбе с пробками с 2015 года. По данным ЦОДД, пилотный проект увеличил скорость движения на этих перекрестках на 80 % утром и на 15 % вечером. Сейчас в столице вафельница есть на 76 перекрестках, а до конца года появится еще на 79.
Источник: «Комменсантъ»
КомментарииПодписаться