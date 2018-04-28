С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Теперь на перекрестках появится новый вид дорожной разметки в виде диагональной сетки желтого цвета («вафельницы»).

Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди затор. При этом запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с такой разметкой сворачивают, а не едут прямо. Штраф за нарушение новых правил равняется тысяче рублей.

Как фиксировать нарушения, власти пока не решили. Сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным.

В Москве желтую разметку начали наносить в качестве эксперимента по борьбе с пробками с 2015 года. По данным ЦОДД, пилотный проект увеличил скорость движения на этих перекрестках на 80 % утром и на 15 % вечером. Сейчас в столице вафельница есть на 76 перекрестках, а до конца года появится еще на 79.

Источник: «Комменсантъ»