Синоптики центра погоды «Фобос» пообещали москвичам экстремальную жару на майские праздники.

В субботу и воскресенье температура еще будет держаться на уровне плюс 14–17 градусов. При этом с началом новой недели потепление усилится. Согласно прогнозу, температура воздуха 1 и 2 мая составит до 27 градусов тепла, что выше июльской среднемесячной температуры.

«В такой ситуации нынешний Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — комментируют прогноз эксперты.

Пока самым теплым был май прошлого года. Абсолютный рекорд тепла отмечен в 1977 году, когда воздух прогрелся до плюс 26–28 градусов.

Ранее синоптики пообещали Москве теплое лето со средней температурой 18,5 градуса.

Источник: агентство «Москва»