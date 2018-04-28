В поездах «Сапсан» запустили акцию, по которой на билеты на майские действуют сниженные цены. Предложение распространяется на все классы обслуживания с отправлением 8 и 9 мая.

Так, билет в экономическом классе из Москвы в Петербург обойдется в 2 005 рублей. А добраться из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород можно за 2 368 рублей. Дешевле всего стоит поездка из Москвы в Нижний Новгород — 952 рубля.

Выгодные условия действуют и на некоторые поезда «Сапсан» с отправлением в период с 3 по 13 мая. Отследить скидки можно на сайте РЖД. Купить билет по специальной цене можно на кассе, онлайн, а также в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее стало известно, что с 1 июля в «Сапсанах» появится новый экономичный класс обслуживания — базовый.

Источник: «Москва»