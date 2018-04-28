Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, сколько россиян удовлетворены своей работой.

18 % россиян недовольны своей работой

Это самый низкий показатель с 2004 года, когда недовольных было 29 %.

При этом довольны работой 80 % опрошенных, а более половины граждан (52 %) готовы остаться на нынешнем рабочем месте. Среди респондентов с плохим материальным положением большинство тем не менее не хотят менять работу.

Чаще всего россияне меняют место работы из-за низкой зарплаты (20 %) или желания начать свое дело (7 %). Дополнительными стимулами являются также недовольство чересчур напряженным трудом (6 %), отсутствие возможности профессионального развития (5 %) и боязнь не накопить на пенсию. Помимо этого, работников не устраивает неофициальное трудоустройство с серой зарплатой.

Ранее The Village рассказывал о людях, которые ненавидят свою работу.

Источник: «Коммерсантъ»