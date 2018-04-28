Сколько россиян недовольны своей работой
Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, сколько россиян удовлетворены своей работой.
18 %
россиян недовольны своей работой
Это самый низкий показатель с 2004 года, когда недовольных было 29 %.
При этом довольны работой 80 % опрошенных, а более половины граждан (52 %) готовы остаться на нынешнем рабочем месте. Среди респондентов с плохим материальным положением большинство тем не менее не хотят менять работу.
Чаще всего россияне меняют место работы из-за низкой зарплаты (20 %) или желания начать свое дело (7 %). Дополнительными стимулами являются также недовольство чересчур напряженным трудом (6 %), отсутствие возможности профессионального развития (5 %) и боязнь не накопить на пенсию. Помимо этого, работников не устраивает неофициальное трудоустройство с серой зарплатой.
Ранее The Village рассказывал о людях, которые ненавидят свою работу.
Источник: «Коммерсантъ»
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